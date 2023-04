NATO tippkohtumiseks suletakse Vilniuse lennujaam, kuid piletimüük käib ikka edasi

Uudisteportaal 15 Min uuris Ryanairilt ja Wizz Airilt, miks nad ikkagi pileteid müüvad ja kas nad ei eksita tarbijaid, kuid küsimustele vastuseid ei saanud. Wizz Airi esindaja lubas pakkuda piletid ostnud klientidele ümbervahetamise võimalust. Kui kliendid pole pakkumistega nõus, lubasid nad maksta neile hüvitust, mis on 120 protsenti piletihinnast.

Ryanairi aesindaja sõnul otsivad nad hetkel lahendust, kuidas lennugraafikuid muuta. «Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mis on põhjustatud ajutisest lennujaama sulgemisest. See on täielikult meie kontrolli alt väljas,» seisis Ryanairi pressibüroo avalduses.