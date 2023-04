Kardetud hinnatõusu veel ei paista: Terminal langetas mootorikütuste hindu

Mootoribensiini 95 uus hind on 1,699, bensiin 98 maksab hinnalangetuse järgselt 1,749 eurot liiter ning diislikütus 1,499 eurot liiter.

«Maailmaturgudel vedelkütuste lõpptoodangu odavnemine on Terminali jaoks alati andnud tõuke teha kiireid korrektuure hinnakujunduse osas, et lõpptarbijale parimat hinda pakkuda. Need otsused viiakse Terminali poolt ellu kiirelt ning läbimõeldult, sõltumata teistest turuosalistest,» märkis Terminali tegevjuht Jörgen Õigus.