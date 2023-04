E-kaubanduse Liit ja tarbijakaitse annavad turvalistele e-poodidele märgised

«Vaid üks protsent e-poodidest, kes on taotlenud Turvalise Ostukoha usaldusmärgist, on selle saanud kohe nii, et e-poes poleks olnud vaja teha muudatusi. See näitab ka märgise olulisust turul ning annab tarbijale kindluse, et antud e-pood on teadlik kohustustest ning täidab ja kaitseb kõiki tarbijaõigusi,» rääkis Väät.