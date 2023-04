Heategevusühing Aarete Laegas: kodune sorteerimine on abiks

«Annetaja jaoks on see lihtsam, sest tal on parim ülevaade oma esemetest, ja nii jõuavad ka annetused kiiremini-otsemini abivajajateni pakkide või Aarete Laeka heategevuspoe kaudu. Kuna ma ise võtan abipalveid vastu ja ka komplekteerin abipakke, on mul hea ülevaade, mida antud hetkel vajatakse. Nii olen näiteks abipakkidesse kodust oma laste just väikeseks jäänud asju haaranud või enda ja elukaaslase kapitühjendust teinud. Meie jaoks säästaks Aarete Laekas eelnev annetuste sorteerimine väärtuslikku aega, mida saaksime kasutada muudeks olulisteks tegevusteks,» rääkis Põldre.