SEB: telefonipettused on hoogustunud ning kurjategijad nõuavad ka sularaha

Kui varem võeti ohvrilt raha ülekannete ja kaarditehingutega, siis nüüd on lisandunud ohvri manipuleerimine, mille tulemusena võetakse pangaautomaadist sularaha välja. Raha aga peab ohver näiteks üle andma või saatma Western Unioni kaudu täiesti võõrale isikule.

«Sularaha üleandmine võõrale näitab selgelt, et meie seas on liikvel kuritegelike gruppide käepikendused. Summad varieeruvad ja on juhtumi põhised. Petuskeemi muutusest on SEB teavitanud ka politseid ja näeme, et nad on asunud aktiivselt olukorraga tegelema,» ütleb Kukk.

Petised keelavad teiste kõnede vastuvõtmise

Petukõned on kestvuse poolest tavaliselt väga pikad ning on juhtumeid, kus ohvrit on hoitud liinil üle kolme tunni ja keelatud igasuguste teiste kõnede vastuvõtmine. «Sageli näeme hiljem, et kõne ajal on toimunud ohvri kontole laekumised ka teistelt ohvritelt. Võimalusel võetakse ohvri nimel mitmeid kiirlaene. Tehakse ülekandeid ja kaarditehinguid. Kuna pangad on järjest enam oma pettuste vastaseid meetmeid täiendanud ja täiendamas, ei pruugi sellised tehingud enam õnnestuda. Seega on uueks suunaks võetud sularaha väljavõtmine,» räägib Kukk.