SEB: telefonipetturid nõuavad nüüd sularaha

Kui varem võeti ohvrilt raha ülekannete ja kaarditehingutega, siis nüüd on lisandunud ohvri manipuleerimine, et ohver võtaks pangaautomaadist sularaha välja. Raha peab ohver näiteks üle andma või saatma Western Unioni kaudu võõrale isikule.

«Sularaha üleandmine võõrale näitab selgelt, et liikvel on kuritegelike gruppide käepikendused. Summad varieeruvad ja on juhtumipõhised. Petuskeemi muutusest on SEB teavitanud ka politseid ja näeme, et nad on asunud aktiivselt olukorraga tegelema,» ütleb Kukk.