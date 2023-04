«Umbes 17 teenusepakkuja tarbijakrediidireklaame me leidsime. Ja nendest 15 olid rikkumised,» rääkis TTJA infoühiskonna talituse reklaami ekspert Diana Lints, kelle sõnul käivad menetlused praeguseni.

«Näiteks on üleskutsed võtta laenu selleks, et osta jõulukingitusi. Või, et naistepäeval naisele rõõmu teha,» loetles Lints.