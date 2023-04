Viis nippi, kuidas igapäevateenustelt säästa

Spordiklubides masinatega treenimine on mugav, kuid väga kulukas mugavusteenus. Keskmiselt maksab spordiklubi liikmepakett vähemalt 50 eurot kuus, seega on aastane kulu umbes 600 eurot. Samas on vabaõhu jõusaalid külastajatele tasuta ja sealt leiab samuti erinevate lihasgruppide treenimiseks mõeldud vahendeid.

Energiatarbimise vähendamisest on küll räägitud juba pikemat aega, aga see on jätkuvalt üks kõige lihtsam ja efektiivsem viis raha säästmiseks ka väikeste pingutustega - näiteks lülitades välja tuled ja elektroonikaseadmed kui sa neid enam ei kasutata või vahetades olemasolevad lambipirnid energiatõhusamate vastu. Samuti soovitame seadmeid nagu pesumasin või nõudepesumasin kasutada ajal, mil elektrihind on soodsam. Elektrihinda saab jälgida nii veebilehelt elektrikell, kuid ka erinevatest nutikatest rakendustest.