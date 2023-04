Sotsiaalmeediaekspert: ettevõtjad ei peaks Facebooki ainult reklaami postitama

Mesipuu on kuus aastat uurinud, kuidas ettevõtjad sotsiaalmeediat kasutavad. Kõige populaarsema sotsiaalmeedia kanal ettevõtjate seas on endiselt Facebook. Teisi kanaleid, näiteks Instagrami ja Tiktoki, nii palju ei kasutata. Uuringule vastas 167 ettevõtjat.

Mesipuu, kes on ka ise sotsiaalmeedias turundusega tegelenud, ütles, et Facebookis toimib kõige paremini nii-öelda kasulik sisu, näiteks näidatakse, kuidas ise saab midagi vahetada või parandada. «Loo kasulikku sisu ja katsu seeläbi saada omale kliente, et nad jääksid jälgima sinu sisu, mis on nii huvitav,» lausus ta.

Tema sõnul pole õige kasutada Facebooki ainult toodete ja teenuste reklaami üleslaadimiseks, sest inimesed soovivad Facebookis näha põnevaid postitusi, mitte puhast reklaami.

Mesipuu arvab, et samuti pole mõtet Facebooki üles panna ettevõtte missiooni ja visiooni, kuna see üldjuhul inimesi ei huvita. Inimestele meeldivad huvitavad postitused, mis on talle kasulikud või millega ta saab end mingil moel samastada.

Isetehtud postitused on ehedamad