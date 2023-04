Pakimaht tegi esimeses kvartalis kõigi aegade rekordi

Selle aasta esimeses kvartalis oli e-kaubanduse pakiautomaatide maht 3,3 miljonit pakki, mis on üle 400 000 paki ehk 14,4 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal.

«E-kaubandus ja pakiautomaatide pakimaht tegi muljetavaldava kasvu hoolimata üldisele jaemüügi ja kaubanduse paigalseisule,» ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. «See on erakordne kasv, arvestades, et ka varasematel aastatel on olnud kiire tõus – näiteks koroona-aastatel.»