Spetsialistid selgitavad: mida peab teadma, et postipakk välismaalt viperusteta kohale jõuaks

Ostja peab hindama kauba võltsimise riski

Lisaks eeltoodule peab e-poodlemisel tähele panema, kas soodne bränditoode on autentne või on tegemist tõenäoliselt võltsinguga. Teisisõnu peab ostleja suutma hinnata ka kauba võltsimise riski. Kui toll avastab postipakist intellektuaalomandi õiguse rikkumise kahtlusega kauba, peab ta kontrollima selle autentsust. Sellekohase hinnangu, kas tegemist on võltsingu või autentse bränditootega, annab tolli järelepärimisel kaubamärgi omaniku volitatud esindaja. Kui on tegemist võltsinguga, siis see hävitatakse ning ostleja on ilma tellitud kaubast ning tõenäoliselt ka rahast. Nii näiteks 2022. aastal pidas toll 11 kuuga kinni 466 korral intellektuaalomandi õiguse rikkumise kahtlusega kaupa. Neist üle poole juhtudest saabus tellitud kaup Eestisse just posti- või kullersaadetisena. Kinni on peetud ja ekspertiisi saadetud nii Apple küünelakke ja suvejalatseid, Chanel kosmeetikat, Bossi käekellasid, LEGO tooteid, aga erinevat elektroonikat.