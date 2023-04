«Igasugused maksude muutmisega seotud otsused, mis muudavad hinnataseme kõrgemaks, on tarbijate kui turuosaliste jaoks praegu kindlasti rasked,» ütles Niitaru.

«Alkoholi- ja tubakaaktsiisi muutmise korral on oluline, kui palju see tarbija käitumist päriselt mõjutama hakkab – seda on praegu raske prognoosida, sest tuleb arvestada ka muude hinna- ja sissetulekute arengutega,» lisas ta.