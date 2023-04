Kindlustushüvitiste arv saavutas mullu rekordi

«Kindlustusjuhtumite kasvumootoriks on väga kiiret populaarsust koguv tööandja ravikindlustus, kus hüvitised on enamasti väikesed, kuid juhtumeid on palju.»

«Kindlustusjuhtumite kasvumootoriks on väga kiiret populaarsust koguv tööandja ravikindlustus, kus hüvitised on enamasti väikesed, kuid juhtumeid on palju. On põhjust eeldada, et kindlustusturu kasv jätkub lähiaastatel, sest tarbijate usaldus kindlustusandjate suhtes on kõrge ning riskide maandamine läbi kindlustuse on saanud inimeste igapäevaelu lahutamatuks koostisosaks,» lisas ta.