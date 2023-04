A1000 Market: kardan, et tarbija jaoks ei piirdu hinnatõus ainult käibemaksuga

Tarmo Lauringu kinnitusel on paljud kaupmehed oma kasumi suurendamiseks varmad muutusi ära kasutama. «Väga selgelt oli see näha 2017. aastal toimunud alkoholiaktsiisi tõstmise käigus – kui reaalselt mõjutas aktsiis 1 euro maksnud õllepudeli hinda üles 20 senti, siis paljudes poodides tõusis hind samal ajal 40 senti,» rääkis Lauring.

«Sarnane stsenaarium kordus aasta tagasi kevadel kui nägime, kuidas kauba sisseostuhind tõusis kaupmeestele 20 senti, aga enamikus poodides kerkis hind kohe 50 senti. Muutuste – maksutõusude või inflatsiooni udus on lihtne kasumimarginaali tõsta ja see siis kellegi teise kaela ajada. Niimoodi võib vabalt kaheprotsendilisest maksutõusust saada poes viis või isegi kümme protsenti,» ütles Lauring.

Prantsusmaal lepiti kokku, et kasumid ei tõuse maksutõusu varjus

«Prantsusmaa valitsus suutis suurte jaekettidega värskelt kokku leppida esmatarbe toidukaupade kasumimarginaali vähendamise ja niimoodi inflatsiooniga kimpu jäänud inimesi aidata. Teen ettepaneku, et kui maksutõus kätte jõuab, siis tuleks sõlmida riigi vahendamisel ausa kaubanduse lepe, et maksutõusu kasumi suurendamiseks ei kasutataks,» ütles Lauring.

A1000 Marketi juhi sõnul on maksutõusudel majandusele märksa laiem mõju kui me seda toidupoes näeme. «Oluline on arvestada riigi ja selle tootjate konkurentsivõimet, mis väheneb kui hinnad tõusevad kiiremini kui teistes riikides ja see ei ole põhjustatud parematest toodetest või suuremast tootlikkusest. Juba praegu on meie inflatsioon euroala tipus ja maksutõus kindlasti seda konkurentsivõimet ei suurenda,» rääkis Lauring.