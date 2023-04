Circle K: nafta hind jõudis viimase kolme kuu kõrgeimale tasemele

«Kolmapäeva õhtul avaldatud USA inflatsiooninäitajad olid oodatust madalamad ning selle uudise valguses tõusis toornafta hind eile õhtul üle 87 USD/b, mis on viimaste kuude kõrgeim tase. Hinnatõusule andsid hoogu ka spekulatsioonid, et USA asub oma naftareserve taas täitma. Eelmise nädala OPEC+ otsus tootmismahte kärpida on hoidnud hinnataset viimased kaks nädalat üle 80 USD/b taseme ning pole välistatud, et nafta hind tõuseb tootmismahtude kärpe valguses veelgi,» tõdes Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Ta lisas, et nädala jooksul liikus toornafta hind 84-87 USD/b vahemikus. Muudatused naftahinnas kajastuvad ka valmistoodete hinnas, nii näiteks on bensiini maailmaturu hind viimase kolme nädalaga kasvanud üle 10 protsendi.

«Analüütikute seas valitseb mõõdukas optimism, et intressitõusude tsükkel on lõppemas.»

Maailmaturu toornafta hinda tõstvate teguritena toob Sassi välja India naftanõudluse kasvu, ebakindluse nafta pakkumise ja nõudluse tasakaalu osas maailmaturul. «India naftanõudlus kasvas märtsis 5 protsendi tasemele, jõudes 4,83 miljoni barrelini päevas. India on USA ja Hiina järel maailma suurimate nafta tarbijate esikolmikus ning sealne nõudluse kasv mõjutab ka toornafta hinda,» selgitas Sassi.

Sassi sõnul aitab hinnatõusule kaasa ka EIA (U.S Energy Information Administration) 2023. aasta maailma nafta pakkumise ja nõudluse prognoos. «EIA prognoos vähendas OPEC riikide tootmismahte 500 tuhande barreli võrra ja kärpis nõudlust 40 tuhande barreli võrra,» rääkis mootorikütuste hinnastamisjuht. Ta lisas, et USA viimased inflatsiooninäitajad olid oodatust madalamad ning see võib mõjutada FED-i (U.S. Federal Reserv) intressipoliitikat. «Analüütikute seas valitseb mõõdukas optimism, et intressitõusude tsükkel on lõppemas,» ütles Sassi.

Nõudlus nafta järgi võib väheneda

Maailmaturu toornafta hinda langetavateks teguriteks on Sassi sõnul jätkuvalt majanduse võtmenäitajate indeksite langused ning kõrged intressimäärad, mis võivad nõudlust naftatoodete järele vähendada.