Omiva lubab maapiirkondade inimesi rõõmustada uute pakiautomaatidega

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul tajuvad nad ootust pakiautomaatide järele eelkõige piirkondades ja asulates, kus need seni on veel puudu. «Tuleme pakiteenusega inimestele lähemale ja paigaldame uusi pakiautomaate, et tuua saadetised turvaliselt ning kiirelt kohale igasse Eestimaa piirkonda. Nii saavad ka väiksemate asulate elanikud osa e-kaubanduse eelistest ja rõõmudest,» ütles Kristi Unt.