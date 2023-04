Maaletooja: pagaritoodete hinnad on tõenäoliselt paigale jäänud

Eesti Konjunktuuriinstituudi avaldatud statistika näitab, et kui eelmise aasta märtsis oli saia kilo 1,95 eurot, siis tänavu juba 3,05 eurot ehk hind on tõusnud 59 protsenti. Leiva hind on samal ajal tõusnud 37 protsenti. Mõlema hind on tõusnud ka viimase kuuga: sai oli märtsis 18 senti ja leib 10 senti kallim kui veebruaris.

«Pagaritoodete, sealhulgus külmutatud pagaritoodete, hinnatõusu taga on energia hind ja sõda Ukrainas. Pagaritoodete hinnad ei lange kunagi endisele tasemele, aga jätkuvat meeletut tõusu ma ka ei näe. Pigem on tipp ilmselt käes ja hinnad stabiliseeruvad,» kommenteeris Palmiste pressiteates.

Palmiste tõdeb, et vilja hinnatõus on olnud märgatav. «Vilja on vaja nii jahu tootmiseks, loomasööda jaoks kui ka munade saamiseks ehk teisisõnu mõjutab see kogu pagaritoodete tootmist. Pagaritoodete äris on oluline ka piima, suhkru ja paljude teiste toodete hinnad,» märkis Palmiste ja lisas, et hindade langust oodata on ebarealistlik.

Piima hind on langenud

«Me ei jõua ei tooraine ega ka lõpuks poodi jõudvate pagaritoodete puhul kunagi tagasi sellele hinnatasemele, mis see oli, sest ma ei usu, et tooraine läheks tagasi samale tasemele, kus see oli. Kokkuvõtvalt on tooraine hinnad veidi stabiliseerunud ehk osa langes ja osa tõusis. Tänaseks on näiteks piima hind küll pisut langenud, kuid suhkru hind samas kahekordistunud. Ei ole realistlik oodata leiva-saia ega ka teiste toiduainete hinna langust, samas hüppelist tõusu ei tohiks enam ka tulla,» ütles Mantinga tegevjuht.

Palmiste sõnul on hinnatõus tarbijakäitumist selgelt mõjutanud. «Näeme väga selgelt, et tarbija reageerib hinnatõusule. Kampaaniatoodete osakaal on märgatavalt tõusnud ehk kui enne ostsid tarbijad umbes kolmandiku kampaaniahindadega, siis nüüd räägime poolest toodangust, mis müüakse sooduskampaaniaga,» nentis ta.