Postimehe ostukorv: mis juhtus sibulaga?

Kevad on mõjunud puu ja köögivilja hindadele väga kosutavalt ning need köögiviljad, mille kilo maksis sügisel sente, on kerkinud tublisti üle euro. Üks selline köögivili on sibul, mille eest küsitakse Selveris juba 1,39 eurot kilost. Eriti drastiline on sibula hinnatõus Barboras, kus see veel möödunud kuul maksis 49 senti, kuid täna küsitakse seal sibula kilo eest 1,19 eurot. Hinnatõus on kuu ajaga olnud enam kui kahekordne. Ka Rimis on sibula hind kahekordistunud, kuid seda mitte ühe, vaid kahe kuuga, tõustes 59 sendilt 1,19 eurole.