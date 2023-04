Johnson & Johnson pakub beebipulbri kohta tehtud kaebuste lahendamiseks miljardeid dollareid

Firma esindaja ütles, süüdistused toodete kohta on erandlikud, kuid ta loodab, et hüvitise pakkumine aitab lõpetada kohtuvaidlused. Varem pakkus suurfirma klientidele kahe miljardi suurust summat, kuid see lükati tagasi.

Ettevõttel on pooleli enam kui 40 000 kohtuasja, kus kliendid väidavad, et talgipõhise beebipulbri kasutamine põhjustas lastel vähki.

Teaduslik tõestus puudub

«Ettevõte usub jätkuvalt, et need väited on oletuslikud ja neil puudub teaduslik tagapõhi,» ütles Johnson & Johnsoni asepresident Erik Haas.

Kõnealust beebipulbrit, mis väidetavalt vähki tekitab, müüakse ka Eestis.

Johnson & Johnson teatas, et on võitnud enamiku tema vastu algatatud hagidest, kuid kohtuasjad on siiski kulukad.