Swedbank: intresside tõus on muutnud hoiused jälle huvipakkuvaks

Tähtajaline hoius sobib eelkõige neile, kes soovivad oma sääste kindla aja jooksul turvaliselt kasvatada kogutud raha vahepeal kasutamata, kirjutab Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Tähtajalise hoiuse perioodi pikkuse saab valida vastavalt vajadusele, kuid mida pikem on periood, seda kõrgem on teenitud intress. Alates 20. märtsist tõstis Swedbank intressimäärasid ning nüüd saab ühekuulise hoiuse pealt teenida ühe protsendi, kolmekuulise pealt 1,5 ning aastase või kaheaastase hoiuse pealt kolm protsenti intressi. Kui hoiuse tähtaeg hakkab lähenema, siis saab hoiust automaatselt aasta kaupa pikendada.

Intressimäärade tõus on hea uudis kõigile säästjatele, kuna see annab turvalise võimaluse kogutud raha kasvatada.

Tähtajalise hoiuse saab avada alates 190 eurost ning korraga võib avada mitu erineva tähtajaga hoiust. Tähtajalise hoiuse puhul on suur eelis murevaba säästmine ehk sinna kogutud raha ei mõjuta muutuv majandusolukord või kriisid, sest hoiuse intress on stabiilne ning hoius on garanteeritud Tagatisfondiga. Seaduse alusel hüvitatakse Tagatisfondi kaudu kuni 100 000 euro suurused hoiused ühe krediidiasutuse kohta.

Raha säästmine jooksvalt ja paindlikult

Neile, kes soovivad rohkem paindlikkust ning eelistavad säästa sammhaaval, sobib Rahakoguja, mis toimib nagu tavaline arvelduskonto, kuhu saab raha jooksvalt teenustasuta juurde kanda ja välja võtta. Sinna saab raha koguda kaardimaksetelt, samuti on võimalik sõlmida püsikorraldus või teha ise ülekandeid. Intressi arvestatakse seejuures iga päeva lõpus kontojäägilt ja makstakse välja iga kolme kuu tagant pärast Rahakoguja avamist.

Rahakoguja eeliseks on võimalus iga hetk säästud kas välja võtta või kogujasse juurde lisada, ilma et see mõjutaks intressi. Ka Rahakogujasse kantud säästud on tagatud Tagatisfondiga.