Fudy lõi Eesti esimese restoranis kohapeal tellimise keskkonna

«Kohapeal tellimine aitab nii aega kui ka kulusid kokku hoida. Restoranid saavad meie lahendusega säästa 20–30 protsenti,» ütles Fudy tegevjuht Viljam Põdra, kelle sõnul on ettevõtte eesmärk kasvada restoranidele tervikliku toidutellimuste haldamise ja tarkvaraplatvormi pakkujaks.

Põdra sõnul tuleb restoranidel tegeleda mitme kullerfirma keskkonnaga, köögi- ja kassasüsteemiga ning tellimuste komplekteerimisega ning samal ajal peab keegi tegelema ka klientidega, kes on tulnud restorani sööma. Uus teenus lihtsustab mitme teenusepakkuja haldamist ja koondab teenused ühele veebiplatvormile.

Fudy langetab iseteeninduse lahendusega liituvatele restoranidele ka järeletulemise tellimuste teenustasu, et neid majanduslikult keerukas olukorras toetada. «Kui turul võib pickup-tellimuste vahendustasu olla 15–20 protsenti, siis uue teenusega võtame restoranidelt teenustasu 1,5 protsenti,» lisas Põdra.

Rakenduse kaudu toidu tellimise eeliseks on lühem ooteaeg, kuna ei pea ootama, et teiste klientidega hõivatud teenindaja vabaneks, samuti ei juhtu, et tellimuse kokkadeni jõudmine viibib. Tellimiseks tuleb skaneerida laual olevat QR-koodi, mis viib otse menüüsse. Klient valib roa, maksab telefoni teel ja tellimus saadetakse kööki.