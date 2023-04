Eesti keerab Vene telekanalite leviku täielikult kinni

Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse uuringust selgub, et Vene kanalite mainimine olulise infoallikana on aastaga langenud 33 protsendilt 11 protsendile ning usaldatavus 40 protsendilt 18 protsendile, ütles TTJA peadirektor Kristi Talving pressiteates. Tema sõnul võib nende numbrite põhjal öelda, et töö Eesti inforuumi kaitsmisel on tulemuslik.