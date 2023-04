Energiaturu ülevaade: OPECi otsus võib gaasihinna aasta lõpuks uuesti üles tõsta

Teiselt poolt suurendab Euroopa Liit survet energiaettevõtetele, et need lõpetaks veeldatud maagaasi sisseveo Venemaalt. Kui seni on nt Euroopa Komisjon, Saksamaa ja Hispaania andnud vastavaid soovitusi, siis nüüd otsib komisjon võimalusi, kuidas riigid saaksid Vene eksportööridel keelata LNG saadetisteks vajaliku taristu kasutamise. Selle sammu eesmärk on mõistagi vähendada Euroopa energiasõltuvust Venemaast ja sanktsioneerida Venemaad. Samal kohtumisel otsustati jätta gaasitarbimise piirangud jõusse veel vähemalt aastaks, et kindlustada kütuse piisav saadavus järgmisel talvel.