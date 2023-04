Pankur selgitab: kas kodu ostuga tasub praegu oodata?

Ikka ja jälle arutatakse, millal on õige aeg kodu osta. LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul on kodu ostmiseks õige aeg siis, kui seda on vaja. «Elus juhtuvad sündmused ei pruugi võimaldada kodu ostmist pikalt edasi lükata ja tegelikult on selleks peaaegu alati võimalus olemas, kui seda teha läbimõeldult ja vastutustundlikult. Kui perre on oodata lisa ja praegune kodu jääb kitsaks, asutakse paratamatult uue, ruumikama kodu otsingutele,» sõnas Vatsel.

Möödunud aastal, kui kinnisvarahinnad tegid rekordeid, osteti ära peaaegu kõik, olenemata hinnast. Nüüd, kui kinnisvaraturg on selgelt rahunenud ja hinnad langusesse pööranud, on paljud inimesed ootel. «Ühelt poolt on mõistlik oodata paremaid aegu või kinnisvarahindade jätkuvat langust. Teisalt tasub arvestada, et kui enda praegune kodu tuleb uue kodu soetamiseks maha müüa, saab ka selle eest just hetke müügi turuhinna. Kokkuvõttes on tegemist nullsummamänguga: müüd madalama hinnaga ja ostad madalama hinnaga või müüd kõrgema hinnaga ja ostad kõrgema hinnaga,» selgitas Vatsel.