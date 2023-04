Uuring: Eesti inimesed piiravad hinnatõusu tõttu igapäevakulusid

«Alates eelmisest aastast oleme nüüd juba kolmel korral küsinud Balti riikide inimestelt, et milliseid kulutusi nad on viimase kuu jooksul piiranud, et kompenseerida elu kallinemist. Paraku selgub, et kõrged kulud jõuavad ikka veel inimestele järele ning ka praegu on nii mõnedki sunnitud teatud kulutusi piirama,» märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Üleliigsetest kulutustest tõmmatakse esmalt kokku endiselt kodust väljas söömist või valmistoidu koju tellimist. Selles osas on viimase kuu jooksul kulusid piiranud 42 protsenti Eesti inimestest. Jaanuari alguses oli selliseid inimesi 50 protsenti vastanutest ning oktoobris 45 protsenti. Väljas söömise järel on kõige rohkem loobutud kulutustest kultuurile ja meelelahutusele väljaspool kodu. Seda on pidanud tegema 30 protsenti Eesti inimestest.

«See, et inimesed peavad siiani loobuma erinevatest kulutustest näitab kahte asja – esiteks seda, et sissetulekud ei ole järgi tulnud elukalliduse tõusule. Teisena võib see viidata ka sellele, et inimesed ei koosta piisavalt põhjalikult oma kulude ja tulude eelarvet,» selgitas Hakiainen.

Kokku 10 protsenti on neid, kes on raha säästnud enda tervise arvelt ehk loobunud meditsiinikuludest (operatsioon, uuringud, arstivisiit) ning ravimite ostmisest.