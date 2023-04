Tartu Ülikooli teadur tutvustas soome-ugri keelte masintõlke programmi

Tartu Ülikooli keeletehnoloogia nooremteadur Andre Tättar ütles ETV saates «Terevisoon», et tõlkemootorit on plaanis veelgi edasi arendada ning lisada sinna rohkem eesti keele murdeid, näiteks mulgi ja kihnu murre, rääkis Tättar.

«Keskendume väiksetele keeltele, et kõik saaks tunda, et nende keele eest hoolitsetakse,» selgitas Tättar.

Tõlkeprogrammis on liivi keel

Programmi saavad kasutajad ka ise täiendada, kes soome-ugri keeli oskavad. Tättar tõi välja, et näiteks moksa keelt tõlkemootori loojad ise ei oska ja seetõttu on neil endil keeruline hinnata, kuid hea on tõlke tulemus. «Me saame andmed ja usaldame, et need on võrdlemisi head,» selgitas Tättar.