Swedbank: kodulaenukulude ohjeldamiseks on mitmeid samme

Ta tuletas meelde, et intressikulu kogumaht on lisaks intressimäärale seotud ka laenusummaga. «Intressikulu on võimalik vähendada laenu põhiosa tagasi makstes, kuid selleks on tarvis vaba raha. Kui kontol suurt raha pole, aga igakuine eelarve lubab, saab intressikulu vähendada laenu pikkust lühendades. Näiteks 70 000-eurose ja 25 aasta pikkuse laenu intressikulu 5-protsendise intressi korral on 52 764 eurot ja kuumakse 409 eurot, intressikulu 15-aastaseks perioodiks oleks aga 29 640 eurot ja kuumakse 554 eurot. Näide on tehtud arvestusega, et praegusega sarnased intressimäärad kehtivad laenuperioodi lõpuni, tegelikkuses võib aga intressimäär edaspidi veel mitu korda muutuda,» tõi valdkonnajuht näite sarnaste sisendandmetega.

Pärgma sõnul tasub kaaluda ka laenulepingu graafiku tüübi muutmist. «Enamik laenulepinguid on annuiteetgraafikuga: kuumaksed on võrdsed ning sisaldavad ajas muutuvas suhtes intressikulu ja põhiosa makset. Kuid võimalik on kasutada ka fikseeritud põhiosaga graafikut, mille puhul makstakse igal kuul tagasi võrdne osa põhiosast. Maksed on alguses suuremad, kuid vähenevad koosintressikulu vähenemisega. Sellise graafiku korral oleks näites toodud laenu intressikulu kokku veel väiksem – 15 aastaks võetuna oleks laenu esimene kuumakse 681 eurot ning intressikulu kokku 26 396 eurot,» osutas valdkonnajuht ja lisas, et laenu tagasimaksmise mõistlikkuse või vajaduse hindamisel tuleks kasutada niiöelda talupojatarkust.

«Majanduslik loogika on lihtne. Kui arvad, et suudad oma investeeringutelt teenida rohkem, kui on laenu intressimäär, või eeldad, et su sissetulek kasvab kiiremini kui kehtiv intressimäär, siis ei tasu laenu tagasi maksta. Hindamise juures võta arvesse ka riske. Kui aga vaba raha seisab kontol selge otstarbeta, siis tasub tõesti laenu tagasimaksmist kaaluda,» rääkis Pärgma.