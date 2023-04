Lux Express hakkab sõitma Tartust Riiga kolm korda päevas

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles pressiteates, et hea transpordiühendus Riia linna ning sealse lennujaamaga on Tartu ja laiemalt võttes kogu Lõuna-Eesti jaoks äärmiselt oluline, seda nii äri- kui ka puhkusereisijate huve silmas pidades.

«Loomulikult on ka meie väliskülaliste jaoks avaramad võimalused Tartusse jõuda väga olulised; välisühenduste parandamine on iseäranis vajalik ka seetõttu, et Tartust saab tuleval aastal Euroopa kultuuripealinn ning ootame programmist osa saama hulgaliselt väliskülalisi,» lisas Tamm.