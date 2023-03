Eesti Gaas langetab hinda ka maikuus

Sügisese tipuhinna tasemelt 2,85 eurot kuupmeetri kohta on Eesti Gaasi koduklientide hind langenud poolaastaga 76 protsenti, teatas ettevõte.

«Gaasi hind on tagasi sõjaeelsel tasemel, 2021. aasta sügises. Kuna Euroopa mahutitesse on täna võrreldes möödunud aastaga kaks korda rohkem gaasi kogutud, eeldame et sarnane hinnatase jääb püsima, mõnede prognooside kohaselt järgmise kütteperioodi lõpuni,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.