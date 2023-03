LHV ja Swedbank hakkavad laenu pakkuma 0-protsendilise pangamarginaaliga

Samas tuleb arvestada, et soodusperioodi möödudes rakendub Swedbanki päikeseparkide laenule tavapärane 4,9-protsendiline intress. Kui aga päikesepaneelide laenu võttagi kuni kaheks aastaks, on võimalik intressi maksmisest sootuks pääseda, kinnitas Swedbanki kommunikatsioonijuht Martin Kõrv Postimehele.

LHV kodulaenu pakkumise eripära Swedbankiga võrreldes on see, et sooduspakkumise lõppedes rakendub kodulaenule ühetaolise pangamarginaal, milleks on 1,79 protsenti + 6 kuu euribor. Swedbank hinnastab rohelisi kodulaene aga projektipõhiselt, mistõttu võib soodusperioodi lõppedes kujuneda nende baasmarginaal konkurendi pakutavast 1,79 protsendist nii suuremaks kui ka väiksemaks.