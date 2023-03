Uuring: kas auto on pelgalt tarbeese?

2023. aasta märtsis läbiviidud veebiküsitlusele vastas 700 autoomanikku üle Eesti. Neist 29 protsenti pidas autot partneriks, kellega tajub isiklikku suhet. Enim tajusid autoga «lähisuhet» just nooremad inimesed: kui 18-29aastastest vastajatest märkis seda koguni 44 protsendi, siis 60-aastaste ja vanemate seas oli väitega nõustujaid vähem kui viiendik. Anonüümsem suhe autoga kasvas koos vanusega: mida vanem eagrupp, seda vähem isiklikku suhet tajuti ja seda rohkem vastati, et auto on tarbeese, millega liigutakse punktist A punkti B.

«Kui räägitakse, et tänapäeva tehnoloogiast tulvil maailmas liigume pigem suureneva suhete anonüümsuse suunas, siis arvaksin, et ka autodesse suhtutakse üha rohkem kui pelgalt tarbeesemesse. Uuring näitab aga hoopis vastupidist trendi – noorema elanikkonna seas on tunduvalt rohkem neid, kes tajuvad autot partneri või sõbrana või peavad oma identiteedi osaks,» ütles Moller Baltic Impordi Eesti piirkonna müügijuht Kristjan Salak. Küsitlus erinevate automarkide omanike seas viidi läbi osana Volkswageni 85. sünnipäeva kampaaniast, millega otsiti eriliste lugudega Volkswageneid üle Eesti. Eestis registreeritud 950 000 sõidukist moodustavad kõige suurema osa ehk 118 056 just Volkswagenid. Konkursile laekunud pea 300 kandidaadi seast valitud 10 erilist lugu on sel nädalal Volkswagen Eesti Facebooki lehel rahvahääletusel. «Need lood kinnitavad ilmekalt, et auto pole paljude inimeste jaoks pelgalt tarbeese, vaid pereliige, sõber, reisikaaslane,» lisas ta.