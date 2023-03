Spetsialist soovitab: kuidas teha kevadist autohooldust?

«Väga oluline on aru saada, kuidas on rehv kulunud. Kui rehvi äärtel esineb ebaühtlast kulumist, siis on see märk sellest, et auto rataste kokkujooks on vale ja tuleb pöörduda teenindusse sildade reguleerimiseks või on sõidetud liiga madala rehvirõhuga,» ütles Mustjatse. «Kui rehv on keskelt ülemäära kulunud, viitab see liiga suurele rehvirõhule,» selgitas ta.