Nõo Lihatööstuse juht: tervislik toit tuleb muuta koolilastele meelepärasemaks

Kerneri sõnul ütlevad nii Tervise Arengu Instituut, toitumisnõustajad kui ka kõikide teiste riikide toitumissoovitused, et inimese tervisele on kõige parem tasakaalustatud segatoitumine. «See aga tähendab seda, et inimene peab vajalike toitainete saamiseks sööma mõõdukas koguses kvaliteetset liha,» selgitas teadlane.

Paljudes lääneriikides on juba näha, et inimestel on tekkinud lihast loobumise tõttu raua puudus. Kerneri sõnul võib Hollandi näitel väita, et see mõjutab otseselt laste kasvu. Kasvava lapse arengus on ülioluline ka tauriin, mida ei leidu taimses toidus.

«Tagajärjeks on see, et kui me liha ei söö, siis lisaks erinevate mineraalainete (raud, kaltsium, fosfor) puudusele, ei saa me toidust kätte piisavalt Oomega-3 rasvhappeid ja vitamiin B12. Viimast sünteesivad mäletsejate maos elavad bakterid,» selgitas ta.

Selleks, et panna noored tasakaalustatult sööma, tõi Nõo Lihatööstus koostöös Eesti Koolitoidu Liiduga eelmisel aastal turule tervisliku tootesarja noortele, mis on kõrge lihasisaldusega ja valminud keskkonnasõbralikult.