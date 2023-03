Ekspert annab nõu, kuidas kodust WiFi võrku paremini turvata

Kui tihti mõtleme oma koduse WiFi-võrgu puhul turvalisusele? Kui tehnikateadlikud inimesed oskavad enda vajadusi täpsemalt hinnata, siis tavakasutaja piirdub enamasti võrgu parooli ja äärmisel juhul ka selle vahetamisega. Kui aga mõelda, kui palju aega me oma seadmetega koduses võrgus viibime, on põhjust turvalisuse nimel tegutseda. «Turvamata kodusele WiFi võrgule pääsevad kurjategijad hõlpsasti ligi, mis teeb võimalikuks ka isiklike andmete varastamise. Tasub mõelda, et nii võivad ka näiteks inimese perepildid ühel hetkel üle maailma kättesaadavad olla,» toonitab Tele2 internetiteenuste juht Linda Marie Ormus.

Selgub, et Eesti inimeste seas on neid, kes on end hästi kaitsnud, aga teisigi, kes on kurjategijale tõenäolisemalt lihtsamad ohvrid. Sideoperaatori sõnul on nad teenuse kasutamise andmete põhjal analüüsinud ka seda, kes tõenäolisemalt oma seadmete turvalisusele mõtleb. «Kui vaadata, kas on erinevusi vanuse lõikes, siis selgub, et seadmete turvalisusele mõtlevad rohkem inimesed vanuses 35–45 eluaastat – enim turvalise interneti lahenduse valinud Tele2 kliente on just selles vanuses,» avab Ormus.