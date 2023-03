Vaata, kuhu saab Tallinnast sel suvel otse lennata

Regulaarlennud toimuvad 33 sihtkohta ning tellimuslendude valikus on 14 sihtkohta, millele saab pileteid osta reisibüroodest.

AirBaltic avab suvel Tallinnast lennud nelja uude sihtkohta: Horvaatia sadamalinnad Dubrovnik ja Split ning otselennuga saab avastada Kreeka saartest Kreetat ja Rhodost. Uuesti on lennugraafikus Nice.

Paljud liinid saavad juurde sagedusi: Swiss lisab lende Zürichisse ja Lufthansa Münchenisse. AirBaltic lisab lende Pariisi, Londoni, Berliini, Malaga ja Nice’i. SAS lendab sagedamini Stockholmi ja Kopenhaagenisse. Põnevamad pakettreiside sihtkohad on Madeira, Faro Portugalis ja Tivat Montenegros.

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on reisijate huvi suvehooaja lendude vastu suur. «Suvine lennuplaan on nüüd kõikjal maailmas paigas ja kuna lennufirmadel pole võimalust kiirelt meeskondi juurde värvata ja koolitada ning uusi lennukeid osta, siis tuleb arvestada, et nõudluse kasvades tõusevad ka hinnad. Seepärast soovitame pileti varakult osta – tõsi, nii soodsalt, kui vahetult pärast koroonat sai lennata, pole enam võimalik,» rääkis Pärgmäe.