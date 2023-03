HOIATAV LUGU ⟩ Kiirlaenutaotluses esitatud valeandmed jätsid pereisa kodust ilma

Järgmisel päeval läks Vallo elektroonika- ja sisustuspoodi ning ostis krediidisumma eest uue televiisori ja kardinad. Kuna laenatud rahast jäi peale ostu ülegi, otsustas Vallo katkise külmkapi parandamise asemel uhiuue külmkapi osta. Vallo oli väga rahul oma uuendatud koduga, kuniks saabus esimene laenu osamakse arve. Vallo jaoks tundus laenu osamakse liiga kõrge, seega otsis ta uuesti üles lepingu dokumendid. Dokumente uurides selgus, et võetud laenule lisandusid intress, lepingutasu ja haldustasu. Kokkuvõtlikult selgus, et Vallo pidi lepinguperioodi lõpuks tagastama krediidiandjale pea 3500 eurot. Vallo muutus murelikuks, kuna sai aru, et tal ilmselt ei ole piisavalt raha, et kõiki oma laene õigeaegselt tagasi maksta. Säästude abil suutis ta esimese laenumakse ära maksta, aga juba järgmisel kuul jäi ta hätta.