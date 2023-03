LHV: kelmid on tulumaksu tagastamise ajal aktiviseerunud

LHV on viimastel päevadel märganud juhtumeid, et kurjategijad, kes on saanud enda valdusesse inimese Smart-ID, püüavad seda kasutades ning inimese enda teadmata avada talle pangakontot, teha makseid või kasutada pangateenuseid. Pank ärgitab tähelepanelikkusele, kuna osavad petukõnede tegijad võivad esineda usutavalt nii politseinike kui ka pangatöötajatena. Kui kurjategijad saavad enda seadmesse ohvri Smart-ID on sellega võimalik teha erinevaid kalliks maksma minevaid toiminguid.

LHV jaepanganduse juht Annika Goroško sõnas, et kuigi õnneks on seni LHV Pangas nimetatud juhtumeid vaid mõni üksik, siis märgata on uue skeemi jooni. «Aktiviseerunud on eelkõige vene keelt kõnelevad petturid, kes esinedes politseiniku või pangatöötajana, otsivad telefoni teel inimesi, kellel pole Smart-ID-d, kuid keda õnnestub oma Mobiil-ID-d või ID-kaarti kasutama ning PIN koode sisestama meelitada. Nii teevad pätid enda seadmesse inimese teadmata Smart-ID, mida kasutavad raha väljapetmiseks,» rääkis Goroško.

«Tuletame meelde, et saades kõne pangast või tundmatult ametnikult, tuleks võtta mõtlemisaeg, et veenduda, kas see on ikka õige jutt, mida räägitakse. Vajadusel tuleks ise otse teenusepakkuja poole pöörduda. Enamasti rõhuvad kurjategijad kiiret lahendamist vajavale probleemile, näiteks autoriseerimata pangatehingule, et inimesi tagant kiirustada ja mõtlematusi tegema panna. Isikutuvastusvahendiga PIN2 sisestamine võrdub inimese allkirjaga – selleks et seda sisestada peab inimene olema 100 protsenti kindel, mis toimingut ta parajasti teeb,» ütles Goroško.