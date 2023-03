LÕPUKS OMETI ⟩ Kütusemüüjad langetasid hindu

Algselt olid diislikütuse ja bensiini hinnad Circle K ühe sendi võrra kõrgemad, kuid ettevõte teatas kell 10:04, et on otsustatud hindu täiendavalt langetada.

Suurimaks mõjuriks on tema sõnul sel nädalal olnud USA ja Euroopa pangandussektoris toimuv, millest lähtuvalt langes toornafta hind 82 dollarit barreli kohta tasemelt 74 dollarile. Ta lisas, et diislikütuse hinna languse taga on ka kallima arktilise diislikütuse asendamine soodsama ülemineku kütusega, mille külmataluvus on kevadele sobilikult vähemalt -20 kraadi.