Järgmisel nädalal algab kevad! Loe, kuidas oma auto uueks hooajaks ette valmistada

Põhjalik pesu aitab pikendada auto eluiga

Pikk ja lumine talv toob kaasa soola ja kemikaalide kasutamise teedel ning see võib autokerel põhjustada rooste tekkimist. «Koos pigi ja soolaga jõuab teedelt auto pinnale ka naastrehvidest ja piduritest tekkinud metallosakesi, mis tekitavad autole pindmist korrosiooni. Kui autot talve hooajal korralikult ei pese, võib rooste tekkida ka auto põhja all ja velgedel,» sõnas Mobire Eesti AS teenindusjuht Gert Vatt.

Circle K Eesti AS autopesu kategooriajuht Jan Osa tõdes samuti, et kuigi paljud peavad talvist autopesu mõttetuks, on see auto eluea pikendamiseks vägagi oluline. «Regulaarne auto pesemine aitab ära hoida selle roostetamist, värvkatte kulumist ja auto korrodeerumist. Talve lõppedes tasub aga ette võtta veelgi põhjalikum autopesu, mille käigus eemaldatakse kõik soola, kemikaalide, naastrehvide metalliosakeste jäägid nii sõiduki kerelt, põhjalt kui ka velgedelt,» selgitas Osa.

Ta soovitas kevadist pesu teha pesulas, kuna põhjale kogunenud talvist mustust on käsitsi raske kätte saada. «Põhja puhastamine on aga väga oluline, kuna sealsed detailid on ilma kaitsva laki ja värvita,» ütles Osa.