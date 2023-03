Kopli trammis toimus kaklus, rahustamiseks läks käiku pisargaas

MUPO juht Aivar Toompere ütles, et igal inimesel on õigus kinni pidada inimene, kes on toime pannud kuriteo ning toimetada ta politseisse. «Kopli trammis aset leidnud olukorras otsest kuritegu polnud. See oli pigem noorte «kukkede» omavaheline arvete klaarimine. Meie patrull kohapeal otsustas neid mitte hakata füüsiliselt kinni pidama,» lausus Toompere.