Citycon tunnustas oma parimaid rentnikke

Cityconi omanduses Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juhi Kristjan Maaroosi sõnul on kliendimagnetiks kauplused ja teenusepakkujad, kus käiakse igapäevaste vajaduste tõttu rohkem ning millel on ka keskustes suurem pind.

Maaroos tõi välja, et küsitluse Kliendimagnet 2023 eelistatuimad kauplused on näinud vaeva, et nii keskkond, teenindus kui ka kaubavalik oleks kaasaegne ning täidaks tarbijate vajadusi ning on tehtud renoveerimisi ja uuendusi. Prisma Peremarketi maajuht Teemu Kilpiä ütles nad on uuendanud Rocca al Mare Prismat ja plaanis on juba järgmised arendused.