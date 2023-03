Nõo Lihatööstus: sealiha hind tõuseb kevadel

«Tarbijakäitumises, kus on aluseks võetud poodidest tehtud ostud, oli 2021. aasta algul näha suurt tõusu, mis oli peamiselt tingitud COVID-olukorrast, kus inimesed ei käinud enam väljas söömas ja kogu toit tarbiti kodus. 2022. aastal olukord taastus, kuid selle aasta alguses on märgata tarbmise langust. Põhjuseid on ka siin mitmeid, osaliselt tavapärane üleküllastus pärast jõule, samuti hindade hüppeline tõus, mis sunnib tarbijat odavama alternatiivi kasuks otsustama. Näha on ka töödeldud lihatoodete – vorstid, viinerid, sardellid, singid – mahu kasvu, sest need on soodsamad,» lisas Loova.