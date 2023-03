A1000: toidukaubanduses käib pakendite vähendamise peitusemäng

A1000 Marketi juhi sõnul on laiem küsimus selles, et tõusvad toiduhinnad moodustavad jätkuvalt inflatsiooni kõige suurema komponendi. «Eestis on keskmisest kõrgemad aktsiisid nii kütusele, energiale kui toiduainetele ja see teeb tarbija elu keeruliseks ning vähendab kohaliku toiduainetööstuse konkurentsivõimet,» lisas ta.

Lauringu sõnul võidavad kallinevatest hindadest odavpoed, sest inimesed üritavad kokku hoida, aga lõpuks on ikkagi elu kallim. «Valimisdebattides nenditi, et meil on Euroopa Liidu kõrgeim inflatsioon ja rõõmustati, et põhi on ilmselt käes, aga see on raskustes inimestele väike lohutus. Poola lasi aasta tagasi näiteks toidukaupade käibemaksu inflatsiooni pidurdamiseks ja inimeste vaesusesse kukkumisest hoidmisest päris nulli. Eesti tootmise soodustamiseks on variant kaaluda ka kohalikule toidule sissetoodavast soodsama käibemaksu kehtestamist,» leiab ta.