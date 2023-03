Uuring: kliendid hindavad kindlustuse valikul personaalsust

Eestis, Lätis ja Leedus toimunud Omnibuss-uuringus esitati kolmandat aastat järjest küsimusi kõigi turul tegutsevate kindlustusseltside kohta, et selgitada välja nende kuvand ja positsioon ning uurida, mille järgi inimesed erinevate kindlustusseltside vahel valiku teevad, teatas Ergo kindlustus.

2022. aasta uuringust selgus, et Eesti klientide jaoks on täna kõige olulisem hea klienditeenindus, personaalsete rätseplahenduste ehk kliendi vajadustest lähtuvate lahenduste pakkumine ja mugav taotluste esitamine. Klientide jaoks on olulisemaks muutunud ka klienditeeninduse kvaliteet ja kahjukäsitluse sujuv protsess.