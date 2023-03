Toiduliidu juht: pole aus panna inimesi jõuga välismaiseid tooteid ostma

Potisepp lausus, et tarbijatel võiks olla rohkem valikus kodumaised tooteid. «Minu meelest pole päris aus panna Eesti inimesi lihtsalt jõuga ostma importtooteid,» ütles Potisepp. Ta selgitas, et tarbijad soovivad valida, kas nad ostavad odavamat Poola toodangut või kallimat Eesti oma. Selleks, et valikut oleks võimalik teha, peavad lettidel olema mõlemad.

Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil kommenteeris Postimehele, et kategooriates, kus Eestis kodumaine tootmine on tugev, on Eesti toodete osakaal püsivalt 80-100 protsendi vahel. Näiteks kodumaine piim moodustab 91 protsenti poepiimast. Juustu puhul on kõnealune näitaja 79 protsenti ja jäätise puhul 71 protsenti.

«Nendes kategooriates, kus ei ole tugevat kodumaist pakkumist, on eestimaiste toodete osakaal väiksem. Ma arvan, et keskmiselt kõigis toodetes on eestimaise osakaal kuskil poole ümber erinevates jaekettides keskmiselt,» kommenteeris Peil. Kaupmeeste Liidu aruande kohaselt on Eesti päritolu kauba osakaal üle 50 protsendi, kuid täpset arvu aruandes pole.

Kõige suurem välismaise kauba osakaal on eelmise aasta detsembris avaldatud andmetel küpsistel (79 protsenti välismaa päritolu kaupa), värskel kalal (72 protsenti) ja kaerahelvestel (69 protsenti).

Tema sõnul on eestimaise kauba osakaal võrdlemisi stabiilne olnud viimased kolm aastat. Osades kategooriates on see veidi tõusnud, teistes veidi langenud.

Suurim kohaliku toidukauba osatähtsus jaekettide käibes oli lõppenud aastal Coopis, järgnesid Selver ja Rimi.

Hoolimata energiahindade langusest ei hakka toiduhinnad alanema

«Kiireid hinnalangusi Eestis oodata ei ole,» ütles Toiduliidu juht Potisepp. Põhjuseks on põhitoorainete, näiteks teravilja ostulepingud, mis on sõlmitud sügisel, kui toorainete hinnad olid väga kõrged. Samas ei usu Potisepp, et hinnad veel palju tõusevad, kuna toorainete hind enam kiires tempos ei tõuse.

Kuna talv on olnud pehme, on toimunud elektri ja gaasihinna langused, mis annavad lootust, et toodete toorainehinnad hakkavad langema.

Potisepa sõnul on mitmed Toiduliidus olevad ettevõtted investeerinud gaasikütet võimaldavatesse seadmetesse, et tulevikus vähendada tootmiskulusid. Kuid investeeringuid on praegu keeruline teha, sest Eesti tootjate kasumid on üldjuhul väiksed.