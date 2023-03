Elisa keeras kinni kuupõhise helinate ja taustapiltide tellimise

Tulp selgitas, et seni juhtus sageli, et näiteks laps liitus lepingu sisu mõistmata mõne tasulise teenusega. «Keelates sellised teenused terves võrgus aitame klientidel hoiduda ebameeldivatest üllatustest,» selgitas ta ja lisas, et kõigil soovijatel on endiselt võimalik osta ühekordse tasuga teenuseid.