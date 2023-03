Lidl on saavutanud kuueprotsendilise turuosa

Turu-uuringufirma Nielsen IQ uuringu andmetel on Lidl saavutanud Eestis ligikaudu kuueprotsendilise turuosast. «Uuringu tulemuste põhjal on pea pooled ehk 49 protsenti Lidli külastajatest veendumusel, et just Lidlil on turu kõige madalamad hinnad ning pea sama palju vastajaid (46 protsenti) on arvamusel, et Lidl paistab silma heade allahindluste ja sooduskampaaniatega,» selgitas uuringufirma Baltikumi juht Edita Asakaviciene.