Postimehe e-ostukorv: juust ja või on läinud soodsamaks

Piimatöösturitel on laod ekspordiks mõeldud võid ja juustu täis ning selle realiseerimisaeg läheneb. Seetõttu prognoositi kevadeks nende hindade alanemist, seda orienteeruvalt märtsis-aprillis.

Barbora e-poes on juba täna kahte sorti juustu võimalik osta kuue euro eest kilo, täpsemalt hinnaga 5,58 eurot.

Ka või kilohind on langenud alla kaheksa euro nii Barboras kui ka Prismas. Rimis on või hind mõnikümmend senti üle kaheksa euro. Selveris on kampaaniahinnaga või 9,94 eurot kilo.