Telia hakkab teisipäeval Läänemaal 3G võrku sulgema

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel suuremat osa Telia Läänemaa klientidest siiski 3G võrgu sulgemine ei mõjuta, kuna enamus neist kasutab juba praegu mobiilset andme- ja kõnesidet peamiselt 4G võrgus. «Otsustasime oma 3G võrgu sulgeda esimesena just Läänemaal, kuna seal on meie vanemate võrkude – 2G ja 3G – kasutajate määr maakondade võrdluses üks väiksemaid ning enamus kliente kasutab mobiilsideteenuseid 4G võrgus. See tähendab, et suuremal osal meie Läänemaa inimestest on juba olemas VoLTE toega telefon, millega saab helistada 4G võrgus,» selgitas ta.