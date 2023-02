Elektripakette puudutavad küsimused tekitavad tarbijates segadust: loe, kuidas teha teadlikke otsuseid

Elektrituru kiiresti muutuvas olukorras, kus elektrimüüjad lisavad uusi pakette ning erinevad lisatasud ja marginaalid võivad ajada segadusse, juhib TTJA tähelepanu, et tarbijad ei kaotaks valvsust nii lepingutingimuste kui ka enda õiguste suhtes. Et vabal elektriturul hästi toime tulla, tuleb elektrilepingu sõlmimisel olla tähelepanelik ja teha piisavalt eeltööd.

Seadus ei reguleeri, kui pika tähtajaga elektrilepingu võib sõlmida. Tähtajalisi elektrilepinguid võib olla nii ennetähtaegse lõpetamise tasuga kui ka ilma, mistõttu on oluline pikaajalise tähtajalise elektrilepingu sõlmimisel alati pöörata tähelepanu lepingu lõpetamise tingimustele.

Sõlmides ennetähtaegse lõpetamise tasuga ehk leppetrahviga pikaajalise tähtajalise elektrilepingu, võib lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasneda kopsakas trahvinõue. Samuti võib eeldada, et sellise elektrilepingu sõlmimine on tarbija jaoks soodne, kui elektrihind püsib turul kõrge, kuid riskantne, kui elektrihind muutub odavamaks. Kui turule tulevad odavama hinnaga pakkumised ja tekib soov paketti vahetada, siis on pakett seotud leppetrahviga.